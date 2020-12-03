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03.12.2020 - 16:19 | | İlyas KAPLAN/KAYSERİ,(DHA) -

Kayserispor'da Göztepe hazırlıkları devam ediyor

HES Kablo Kayserispor, Süper Lig'in 11'inci haftasında deplasmanda karşılaşacağı Göztepe maçı hazırlıklarını sürdürdü.

Kayserispor'da Göztepe hazırlıkları devam ediyor
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Teknik direktör Samet Aybaba yönetiminde yapılan antrenmanda futbolcular, çift kale maç ve hücum çalıştı.

Antrenman yaklaşık 1.5 saat sürdü. Hes Kablo Kayserispor yarın havayolu ile İzmir'e hareket edecek. Sakatlıkları devam eden Lung, Yasir, İlhan Depe, Ömer Uzun, Nurettin ve Alibec kafilede yer almayacak.

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