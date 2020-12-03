Kayserispor'da Göztepe hazırlıkları devam ediyor

Teknik direktör Samet Aybaba yönetiminde yapılan antrenmanda futbolcular, çift kale maç ve hücum çalıştı.

Antrenman yaklaşık 1.5 saat sürdü. Hes Kablo Kayserispor yarın havayolu ile İzmir'e hareket edecek. Sakatlıkları devam eden Lung, Yasir, İlhan Depe, Ömer Uzun, Nurettin ve Alibec kafilede yer almayacak.