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04.02.2021 - 10:34 | | İlyas KAPLAN/KAYSERİ, (DHA) -

Kayserispor'da Henrique şoku! 3 hafta yok...

Alanyaspor maçında sakatlanan Hes Kablo Kayserispor futbolcusu Pedro Henrique'nin 3 hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.

Kayserispor'da Henrique şoku! 3 hafta yok...
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Süper Ligde dün Aytemiz Alanyaspor'a karşı oynanan maçta sakatlanan Hes Kablo Kayserispor futbolcusu Pedro Henriquenin 3 hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.

Hes Kablo Kayserisporun Brezilyalı orta sahası Pedro Henrique, dün Aytemiz Alanyaspor'a karşı oynanan maçın 42nci dakikasında sakatlanarak, oyun dışı kaldı. Sol ayak bileğinden sakatlanan tecrübeli futbolcu, tedavi için hastaneye kaldırıldı. 30 yaşındaki oyuncunun bileğindeki ödem nedeniyle 3 hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.

Sosyal medyadan paylaşımda bulunan Pedro Henrique, "Tüm mesajlar için teşekkürler. En kötüsü olmadı, birkaç hafta sonra döneceğim. Sarı kart için teşekkürler hakem. Bugün yine harika bir iş çıkardın" ifadelerini kullandı.

Kayserisporda Henrique şoku 3 hafta yok...

 

 

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