Kayserispor'da ilk aday İrfan Buz!

Üst üste yaşadığı puan kayıplarının ardından son olarak Beşiktaş'a da yenilen Kayserispor'da teknik direktör Samet Aybaba ile yollar ayrıldı. Deneyimli hocanın yerine düşünülen ilk isim ise İrfan Buz oldu. Son olarak Kasımpaşa'da kısa bir süre görev yapan Buz'la kurulan ilk temastan olumlu sonuç alındığı ve bugün resmi bir görüşme gerçekleştirileceği öğrenildi. Sarı-Kırmızılılar Buz ile anlaşamazsa diger adaylara yönelecek. Kayserispor hoca konusunu iki gün içerisinde çözmek istiyor.