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18.08.2020 - 09:52 | | İHA

Kayserispor’da ilk ayrılık

Hes Kablo Kayserispor’da yeni sezon öncesi ilk ayrılık yaşandı.

Kayserispor’da ilk ayrılık
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Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor’un U19 takım kaptanı Selahattin Seyhun ile yollar ayrıldı. 1999 doğumlu golcü oyuncunun 2024 yılına sözleşmesi bulunurken yapılan görüşmenin ardından karşılıklı anlaşılarak yollar ayrıldı. 2017 yılına Sarı-Kırmızılı takıma transfer olan ve geçen sezon profesyonel olan Selahattin Seyhun Türkiye Kupasında 2 maçta ve Süper Ligde 1 maçta forma giydi. Son 3 yıldır Hes Kablo Kayserispor formasını giyen genç golcü oyuncunun yeni takımı ilerleyen günlerde belli olacak.

Genç oyuncu Selahattin Seyhun yaptığı paylaşımda, “ 3 yıldır bünyesinde bulunduğum en büyük camiada gururla, onurla ve şerefle formasını terlettiğim Kayserispor’dan bugün itibari ile ayrılmış bulunmaktayım. Bu bir veda değil, her zaman gittiğim her yerde Kayserispor’un bir çocuğu olarak temsil edeceğim. Bu şehri, gün gelir belki bu onurlu forma altında tekrar yıllarca savaşabilirim çünkü bir yanım hep Kayserisporlu olacak. Değerli yöneticilerimize, başkanımıza, büyük Kayserispor taraftarına ve benden desteğini hiçbir zaman esirgemeyen ailem sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum” ifadelerini kullandı.

Kayserispor’da ilk ayrılık

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