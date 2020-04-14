Kayserispor'da taraftar-oyuncu sosyal medyada buluÅŸuyor

SÃ¼per Lig ekiplerinden Kayserispor'da oyuncular, kulÃ¼bÃ¼n resmi sosyal medya hesaplarÄ±ndan yaptÄ±klarÄ± canlÄ± yayÄ±nlarda taraftarlarla bir araya geliyor.

KulÃ¼bÃ¼n reklam ve pazarlamadan sorumlu yÃ¶neticisi Hasan KÃ¶se'nin moderatÃ¶rlÃ¼ÄŸÃ¼nde gerÃ§ekleÅŸtirilen canlÄ± yayÄ±nlara binlerce taraftar katÄ±lÄ±yor.

Taraftarlar, gÃ¼nlerdir hasret kaldÄ±klarÄ± oyuncularÄ± gÃ¶rme imkanÄ± bulmanÄ±n yanÄ±nda, merak ettiklerini sorma fÄ±rsatÄ± da yakalÄ±yor. Oyuncular da hem taraftarlardan gelen sorularÄ± yanÄ±tlÄ±yor hem de evde devam ettikleri antrenmanlar hakkÄ±nda bilgi veriyor.

TokgÃ¶z: "OyuncularÄ±mÄ±zÄ±n hazÄ±r hale gemesi Ã§ok zor olmayacak"

Kayserispor KulÃ¼bÃ¼ AsbaÅŸkanÄ± Mustafa TokgÃ¶z, AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Ã¼lke olarak zor gÃ¼nlerden geÃ§tiklerini ancak insan saÄŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n her ÅŸeyin Ã¼zerinde olduÄŸunu sÃ¶yledi.

OyuncularÄ±n evlerinde antrenman yapmaya devam ettiÄŸini belirten TokgÃ¶z, "Ligler yeniden baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nda oyuncularÄ±mÄ±zÄ±n hazÄ±r hale gemesi Ã§ok zor olmayacak. Ã‡Ã¼nkÃ¼ Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± dÃ¼zenli bir ÅŸekilde sÃ¼rÃ¼yor." ifadelerini kullandÄ±.

TakÄ±mÄ±n da bir Ã¶nce taraftarlarÄ±na kavuÅŸmak istediÄŸini vurgulayan TokgÃ¶z, ÅŸunlarÄ± kaydetti:Â "TaraftarlarÄ±mÄ±zÄ±n duyduÄŸu Ã¶zlemi bizler de yaÅŸÄ±yoruz ancak ÅŸu an kimsenin aklÄ±nda stada gidip maÃ§ izlemek yok. Ã–nce bu virÃ¼s belasÄ±nÄ± Ã¼lkemizden defetmeyi dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yoruz. Zaten bÃ¼tÃ¼n testlerin negatif Ã§Ä±kacaÄŸÄ± gÃ¼ne kadar ligler baÅŸlayamaz. Biz de bugÃ¼nlerde sosyal medya hesaplarÄ±mÄ±zdan yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z canlÄ± yayÄ±nlarla oyuncular ile taraftarlarÄ±mÄ±zÄ± buluÅŸturuyoruz. Burada taraftarlarÄ±mÄ±z hem Ã¶zlemini gideriyor hem de merak ettikleri sorularÄ± soruyor."

TokgÃ¶z, ligler yeniden baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nda her ÅŸeyiyle hazÄ±r bir Kayserispor'un yeniden sahalara Ã§Ä±kacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶zlerine ekledi.

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