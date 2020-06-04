Kayserispor'da test sonuçları negatif çıktı

HES Kablo Kayserisporlu futbolcular, teknik heyet, idari kadro, destek ekibi ve görevli tüm personellere yapılan koronavirüs testlerinin negatif çıktığını açıkladı.

Sarı kırmızılı kulüp tarafından yapılan açıklamada "Futbola Geri Dönüş Öneri Protokolü kapsamında 3 Haziran 2020 tarihinde futbolcularımız, teknik heyetimiz ve personelimize yeni tip koronavirüs (COVID-19) testi uygulanmıştır. Yapılan tetkiklerde yeni tip koronavirüs bulgularına rastlanmamıştır" ifadesine yer verildi.