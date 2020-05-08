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08.05.2020 - 23:40 | | AA

Kayserispor'da tüm koronavirüs testleri negatif çÄ±ktÄ±

Hes Kablo Kayserispor'un asbaÅŸkanÄ± Mustafa TokgÃ¶z, kulÃ¼pte yapÄ±lan bÃ¼tÃ¼n yeni tip koronavirÃ¼s (Kovid-19) testlerinin negatif Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirdi.Â

Kayserispor'da tüm koronavirüs testleri negatif çÄ±ktÄ±
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SÃ¼per Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor'un asbaÅŸkanÄ± Mustafa TokgÃ¶z, kulÃ¼pte yapÄ±lan bÃ¼tÃ¼n yeni tip koronavirÃ¼s (Kovid-19) testlerinin negatif Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirdi.Â 

TokgÃ¶z, AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, top baÅŸÄ± yapmaya hazÄ±rlanan takÄ±ma ve teknik heyete iki gÃ¼n Ã¶nce test yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlattÄ±.Â 

Test sonuÃ§larÄ±nÄ±n bugÃ¼n kendilerine ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten TokgÃ¶z, "Ã‡ok ÅŸÃ¼kÃ¼r bÃ¼tÃ¼n testler negatif Ã§Ä±ktÄ±. HiÃ§bir oyuncumuzda, teknik heyetimizde ya da kulÃ¼p Ã§alÄ±ÅŸanÄ±mÄ±zda Kovid-19'a rastlanmadÄ±. OyuncularÄ±mÄ±zÄ± bir araya getirmeden Ã¶nce test yapmamÄ±z gerekiyordu." diye konuÅŸtu.

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