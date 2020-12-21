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21.12.2020 - 22:09 |

Kayserispor'da VAR tepkisi! Mustafa Tokgöz: "Sistematik şekilde hata yapıyorlar"

Süper Lig'de Antalyaspor'a 2-0 mağlup olan Kayserispor'da 2 VAR kararı tepki çekti. Kayserispor'un Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz, açıklamalarda bulundu.

Kayserispor'da VAR tepkisi! Mustafa Tokgöz: "Sistematik şekilde hata yapıyorlar"
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Kayserispor'un Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz, Antalyaspor maçının ardından değerlendirmelerde bulundu.

Tokgöz, A Spor'da VAR nedeniyle iptal edilen 2 golleri için tepki gösterdi.

Mustafa Tokgöz açıklamasında; "Antalyaspor'u ilk yarıdaki oyunları için tebrik ederiz ancak ikinci yarıda daha iyi olan taraf bizdik. Haftalardır sistematik bir şekilde hakem hatalarıyla birlikte puan kaybediyoruz. Bugün hatalar zirve yaptı. İki golün iptal edilmesinde de skandal kararlar verildi. Gollerimiz nasıl iptal edilir derdine düştüler. Kayserispor düşürülsün diye bir yerde kararlar verilmiş." dedi.

Kayserispor Başkan Yardımcısı Ali Kaynar da maç sonu açıklamasında; "Böyle devam ederse saygın bir Türk futbolu kalmayacak." dedi.

Kayserisporda VAR tepkisi Mustafa Tokgöz: Sistematik şekilde hata yapıyorlar

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