Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerBasaksehir Haberleri Kayserispor'dan Emre Demir için transfer açıklaması
02.05.2020 - 09:37 | | KAYSERİ (AA)

Kayserispor'dan Emre Demir için transfer açıklaması

Kayserispor Kulübü, genç futbolcu Emre Demir hakkında çıkan transfer haberlerinin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Kayserispor'dan Emre Demir için transfer açıklaması

Sarı-kırmızılı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bir süredir bazı medya organlarında futbolcumuz Emre Demir'in transferi ile alakalı çıkan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Transfer çalışmalarında resmiyet kazanan tüm gelişmeleri resmi yayın organlarımızdan paylaşacağımızı hatırlatmak isteriz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadeleri kullanıldı.

 

Kayserispordan Emre Demir için transfer açıklaması

Merih Demiral'ın Juventus'la ilk antrenmanı

Falcao ailesinden karantinada mangal keyfi!
daha fazla video için

Son Dakika Spor Haberleri

TÜM HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Volkan Can: Küme düşmenin kaldırılmasını istedik

Volkan Can: Küme düşmenin kaldırılmasını istedik

Tugay Kerimoğlu: Galatasaray'ın Lemina'yı satın alması çok zor

Tugay Kerimoğlu: Galatasaray'ın Lemina'yı satın alması çok zor

Galatasaraylı yöneticiler Mustafa Cengiz’i unutmadı

Galatasaraylı yöneticiler Mustafa Cengiz’i unutmadı

ABD Kadın Milli Futbol Takımı oyuncuları, eşit ücret davasını kaybetti

ABD Kadın Milli Futbol Takımı oyuncuları, eşit ücret davasını kaybetti

Sıradaki Haber