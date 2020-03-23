Kayserisporlu Enver Cenk'ten çağrı var

Hes Kablo Kayserisporlu futbolcular koronavirüs tedbirleri kapsamında çalışmalarını bireysel olarak evlerinde sürdürüyor. Kayserisporlu Enver Cenk Şahin, kulübün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ülke olarak zor bir süreçten geçiyoruz. Bu virüse karşı alınabilecek en güzel önlem evde kalmaktır. Evde kal Türkiye" dedi.