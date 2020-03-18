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18.03.2020 - 17:52 | | İlyas KAPLAN / KAYSERİ (DHA) -

Kayserisporlu futbolculardan liglerin tatil edilmemesine tepki

Hes Kablo Kayserisporlu futbolculardan Bernard Mensah ve Diego Angelo, liglerin seyircisiz oynanmaya devam edilmesine tepki gösterdi.

Kayserisporlu futbolculardan liglerin tatil edilmemesine tepki

Liglerin seyircisiz oynanmaya devam edeceğinin açıklanması üzerine Hes Kablo Kayserisporlu futbolcu Bernard Mensah sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Hayat, dünyadaki en önemli şeydir. Ciddi bir şeyler oluyor ve halen lige devam etmekte ısrar ediyorlar. Bizi gerçekten önemsiyorlar mı" dedi

Kayserisporlu futbolculardan Diego Angelo ise paylaşımında, "Hükümet insanlara evde kalmasını söyledi. Ee biz neyiz futbol oyuncusu olarak? Nüfusun bir parçası değil miyiz? Biz de insanız. Şu an için futbol oynamak istemiyoruz. Yaşam ve sağlık her şeyden daha önemlidir. Lütfen bizim de ailemizin olduğunu unutmayın. Biz sizin gibi insanız. Lütfen ligi durdurun. Biz sizin hayatınızı memnun edecek robotlar değiliz. Biz de sizler gibi insanız, bizim de ailemiz var" ifadelerini kullandı.

Kayserisporlu futbolculardan liglerin tatil edilmemesine tepki

 

 

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