Kayserispor'un galibiyet serisi bozuldu

Son haftalarda aldığı başarılı sonuçlarla ligde kalma yolunda dikkatleri üzerine çeken sarı-kırmızılı ekip, çıkışını sürdüremedi.

Çaykur Rizespor maçından önce ligde oynadığı Beşiktaş, Demir Grup Sivasspor ve Gençlerbirliği maçlarını kazanarak seri yakalayan Kayserispor, bu maçı kaybederek ligde kalma yolunda ağır yara aldı.

Yakaladığı çıkışla haftalar sonra puan cetvelinin son sırasından çıkmayı başaran Kayseri ekibi, deplasmanda kümede kalma mücadelesindeki rakibi Çaykur Rizespor'a yenilerek adete 6 puanlık maçtan üzgün ayrılan taraf oldu.

Ligin ilk devresini 10 puanla kapatarak taraftarına hayal kırıklığı yaşatan sarı-kırmızılılar, son 10 haftada 6 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetle puanını 31'e çıkardı.

Kayseri ekibi, ligin kalan haftalarında evinde Gaziantep FK ve Trabzonspor, deplasmanda ise Medipol Başakşehir'le karşılaşacak.

"Son düdüğe kadar mücadele edeceğiz"

Kayserispor Kulübü Asbaşkanı ve Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Çaykur Rizespor maçında son 4 dakikada yedikleri 2 golle mağlup olmanın üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi.

Her şeye rağmen takımın moralinin üst seviyede olduğunu belirten Tokgöz, "Maçtan sonra oyuncularımızla konuştuk. Onlara moral verdik. Hiçbir şey bitmiş değil. Biz son düdüğe kadar mücadele edeceğiz. Oyuncularımızın ve ekibimizin bu takımın ligde kalacağına inancı tam. Geriye 3 maç ve 9 puan kaldı. Rakiplerimizle puanlarımız birbirine çok yakın. Her an her şey değişebilir." diye konuştu.

Ligin ikinci yarısının başından beri oynadıkları iyi futbolun son haftalarda puana dönüşmesiyle iyi bir çıkış yakaladıklarını belirten Tokgöz, ligin sonuna kadar mücadeleden vazgeçmeyeceklerini aktardı.

Çaykur Rizespor deplasmanında da iyi bir oyun ortaya koyduklarına vurgulayan Tokgöz, "Göreve geldiğimiz günden beri mücadeleden vazgeçmeyeceğimizi söyledik. Her maça da bu inançla çıktık. Çok şükür takımımız da bizi mahcup etmedi. Ligin ikinci yarısının en iyi takımlarından biriyiz. Biz iyi bir takımız. Bunu son haftalarda göstermiş olduk. Kayserispor'a yakışan da budur." ifadelerini kullandı.