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14.07.2020 - 17:15 | | ANKARA (AA) -

Keçiörengücü, İshak Çakmak ile yollarını ayırdı

TFF 1. Lig ekibi, İshak Çakmak ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.

Keçiörengücü, İshak Çakmak ile yollarını ayırdı
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Başkent ekibinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kulübümüz oyuncularından İshak Çakmak ile yollarımız karşılıklı anlaşarak ayrılmıştır. Kendisine takımımıza vermiş olduğu emeklerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." denildi.

27 yaşındaki orta saha oyuncusu İshak Çakmak, Keçiörengücü ile bu sezon TFF 1. Lig'de 26 maça çıktı.

 

 

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