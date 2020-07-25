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Haberler1.Lig Haberleri Keçiörengücü, teknik direktör Serkan Özbalta ile yollarını ayırdı
25.07.2020 - 19:08 | |   ANKARA (AA) -

Keçiörengücü, teknik direktör Serkan Özbalta ile yollarını ayırdı

TFF 1. Lig ekiplerinden Keçiörengücü, teknik direktör Serkan Özbalta ile karşılıklı görüşmeler neticesinde yollarını ayırdığını duyurdu.

Keçiörengücü, teknik direktör Serkan Özbalta ile yollarını ayırdı
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Başkent ekibinden yapılan açıklamada, "Teknik direktörümüz Sayın Serkan Özbalta ile karşılıklı yapılan görüşmeler neticesinde yollarımız ayrılmıştır. Kendisine ve ekibine, kulübümüze verdiği büyük hizmetler için teşekkür eder bundan sonraki teknik direktörlük hayatında başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

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