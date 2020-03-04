Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
Haberler1.Lig Haberleri Keçiörengücü'nden TSK'ya 400 bin TL
04.03.2020 - 15:35 | | ANKARA (AA)

Keçiörengücü'nden TSK'ya 400 bin TL

TFF 1. Lig takımlarından Keçiörengücü'nün kulüp başkanı Sedat Tahiroğlu, hafta sonu oynayacakları Boluspor maçının geliri de dahil 400 bin lirayı, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı'na (TSKGV) bağışlayacaklarını söyledi.

Keçiörengücü'nden TSK'ya 400 bin TL

Başkan Sedat Tahiroğlu ile teknik direktör Serkan Özbalta, menajer Abuzer Şahin, takım kaptanları Cihan Can ve Süleyman Olgun, kulüp tesislerinde basın mensuplarıyla bir araya geldi.

İdlib şehitlerinden ötürü çok üzgün olduklarını belirten Tahiroğlu, "Aslında bu basın davetini 15 gün önce yapmayı planlamıştık. Maalesef şehitlerimiz oldu. Dolayısıyla ertelemek zorunda kaldık." dedi.

Şehitlere Allah'tan rahmet, yakınlarına da başsağlığı dileyen Tahiroğlu, "Bugün de şehit vermişiz. Ülke olarak çok üzülüyoruz. Biz de bunun için Keçiörengücü Spor Kulübü olarak bir karar aldık. Teknik heyetimiz, futbolcularımız, yönetimimiz ile hafta sonu da oynayacağımız Boluspor maçının bilet geliriyle birlikte toplayacağımız yaklaşık 400 bin lirayı Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfına bağışlayacağız. Bundan sonrası için de elimizden gelen ne varsa yapmaya hazırız. Keşke bu olaylar hiç yaşanmasa. Keşke hiç şehit vermesek." şeklinde konuştu.

Senad Ok: ''Gelecek sezonda işler iyi gitmezse Ali Koç aday olmayabilir'
daha fazla video için

Son Dakika Spor Haberleri

TÜM HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Napoli-Inter maçına koronavirüs engeli

Napoli-Inter maçına koronavirüs engeli

Gillette, ‘UEFA Şampiyonlar Ligi’nde’!...

Gillette, ‘UEFA Şampiyonlar Ligi’nde’!...

Keçiörengücü'nden TSK'ya 400 bin TL

Keçiörengücü'nden TSK'ya 400 bin TL

Shengelia, Malatya maçını işaret etti

Shengelia, Malatya maçını işaret etti

Sıradaki Haber