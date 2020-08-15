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15.08.2020 - 07:00 |

Kemah Siverand skandal yüzünden kovuldu

Amerikan Futbolu Ligi (NFL) takımlarından Seattle Seahawks oyuncusu Kemah Siverand, kamp yapılan otele bir kadını almak istedi. Arkadaş getirme yasağına rağmen Siverand, kadını, sporcu rolünde otele sokmak istedi.

Kemah Siverand skandal yüzünden kovuldu
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Amerikan Futbolu Ligi (NFL) takımlarından Seattle Seahawks takımının 23 yaşındaki oyuncusu Kemah Siverand, inanılmaz bir olay gerçekleştirdi.
Kemah Siverand, takımının kamp yaptığı oteldeki odasına bir kadını almak istedi. Ama hem koronavirüs hem de kamp kuralları gereği arkadaş getirme yasağı olduğundan kadını, sporcu rolünde otele sokmak istedi.

Forma giydirdi
Seahawks forması giydirip kask taktırdığı kadının otelin güvenlik kamerasına yansıyan şaşkın hareketleri dikkati çekince plan suya düştü! Kadının sporcu olmadığının anlaşılması sonucu Kemah Siverand’ın takımla ilişiği kesildi. Siverand’a “Takımın güvenliğini tehlikeye attığı” gerekçesiyle sözleşmesinin feshedildiği bildirildi. Genç futbolcunun 2.2 milyon dolarlık sözleşmesi bulunuyordu.

Kemah Siverand skandal yüzünden kovuldu

 

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