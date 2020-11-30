Kemal Ademi: "Taraftarımızdan özür diliyoruz"

Süper Lig'de Beşiktaş'a 4-3 mağlup olan Fenerbahçe'de Kemal Ademi açıklamalarda bulundu.

"Taraftarsız tam anlamıyla bir derbi olmuyor. Kaybettiğimiz için çok üzgünüz. Taraftarımızdan özür diliyoruz. Çok çalışıp bunu telafi edeceğiz. 3 gol attık. Çok pozisyona girdik. Ders çıkarıp önümüzdeki maçlarda daha iyisini yapacağımıza inanıyoruz."

Tisserand ise "Her şekilde oyuna adapte olmaya çalışıyorum. Bugün Lemos'la oynadım, gelecek hafta belki Serdar'la oynayacağım. Benim için hiçbir fark yok, kendi oyunumu oynamaya çalışıyorum." şeklinde konuştu.