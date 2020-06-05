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05.06.2020 - 20:36 |

Kemal Danabaş'tan ihraç açıklaması! Nihat Özdemir...

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Kemal Danabaş, TFF Başkanı Nihat Özdemir'in kulüpten ihracına ilişkin çok sayıda talep aldıklarını dile getirdi.

Kemal Danabaş'tan ihraç açıklaması! Nihat Özdemir...
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Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Kemal Danabaş, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'in yaptığı açıklamalara karşı değerlendirmelerde bulundu.

Haber Global'e konuşan Mustafa Kemal Danabaş, "Nihat Özdemir'in açıklamalarını hayretle izledik. 3 Temmuz her Fenerbahçelinin kırmızı çizgisidir. Bu söylemler neye hizmet ediyor, bu soruyu Nihat Özdemir en iyi şekilde cevaplayacaktır" ifadelerini kullandı.

Nihat Özdemir'in kulüpten ihracına ilişkin de açıklamalarda bulunan Mustafa Kemal Danabaş, "Nihat Özdemir'in kulübümüzden ihracı konusunda çok fazla dilekçe geldi. Her daim Fenerbahçe'yi destekleyen Fenerbahçe'ye koşulsuz her mecrada desteğini veren üyelerimizin ve taraftarlarımızın bu talepleri kesinlikle karşılıksız kalmayacaktır" dedi.

Kemal Danabaştan ihraç açıklaması Nihat Özdemir...

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