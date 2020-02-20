Kemer Country Club 2020 kış ligi engel atlama yarışmaları ikinci ayak müsabakaları ile devam ediyor

İki ayak ve bir finalden oluşan 2020 Kış Ligi Engel Atlama Yarışmaları’nın birinci ayağı 1-2 Şubat tarihlerinde gerçekleşti. 22 -23 Şubat tarihlerinde gerçekleştirileceği Kış Ligi Engel atlama Yarışmalarının final müsabakası ise 28 -29 Mart tarihlerinde gerçekleştiriliyor olacak.



Birbirinden farklı kategorilerde her gün altı yarışmanın gerçekleşeceği Kış Ligi’nde 1.35 cm ve 1.40 cm Gold Ligi’nin sponsorluğunu Carpe Diem Equestrian Team üstleniyor.

Binicilik dünyasının önemli yarışmaları arasında yer alan 2020 Kış Ligi Engel Atlama Yarışmaları, Binicilik sporunun geniş kitlelere tanıtılması amacıyla gelecek vaat eden yeteneklerin keşfine de olanak sağlıyor.

Türkiye Binicilik federasyonuna kayıtlı tüm binicilere açık olacak heyecan dolu yarışmalara, Türkiye’nin farklı bölgelerinden en iyi at ve binicilerinin yanı sıra camianın önde gelen tanınmış isimleri ve deneyimli genç binicileri de katılacak.

Kış Ligi Engel Atlama Yarışmalarının medya sponsorluklarını ise Türkiye’nin en özel radyo kanallarından biri olan Radyo D ve Demirören Medya üstleniyor.

Heyecan dolu ve seyri yüksek yarışmalara şahit olmak için, tüm atlı spor severleri Kemer Coutry Atlı Spor Kulübü’ne bekliyoruz.

Carpe Diem Equestrian Team Hakkında:

Milli binici Efe Siyahi yatırımı sayesinde ve Avni Atabek yönetici ortaklığı ile Carpe Diem Equestrian Team oluşmuştur. 8,5 hektar üzerine kurulan tesis teknik özellikleri nedeniyle Hollanda’nın önde gelen binicilik tesislerinden biri olmuştur.37 ahır kapasiteli tesiste, 15 kişi hizmet vermektedir.

Carpe Diem Equestrian Team ana hedeflerinden olan ulusal ve uluslararası yarışmalarda geçtiğimiz yıllarda son derece önemli başarılara imza atmıştır. Bunun dışında Carpe Diem Equestrian Team tesislerinde müşterilerine kaliteli atlar temini ve eğitim konusunda da üst düzey hizmet vermektedir.

www.carpediemeqt.com

Kemer Country Club - 2020 Kış Ligi Engel Atlama Yarışma Programı

1. Ayak 01-02 Şubat 2020

2. Ayak 22-23 Şubat 2020

Final 28-29 Mart 2020

*Yarışma başlangıç saatleri 09:00’dır.