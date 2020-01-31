Kemer’de kış ligi başlıyor

Binicilik dünyasının heyecanla beklediği, ilgiyle izlediği ve kıyasıya mücadele ettiği 2020 Kış Ligi Engel Atlama Yarışmaları bu hafta sonu Kemer Country Atlı Spor Kulübü’nde başlıyor.Binicilik dünyasının heyecanla beklediği, ilgiyle izlediği ve kıyasıya mücadele ettiği 2020 Kış Ligi Engel Atlama Yarışmaları bu hafta sonu Kemer Country Atlı Spor Kulübü’nde başlıyor.İki ayak ve bir finalden oluşan 2020 Kış Ligi Engel Atlama Yarışmaları’nda, 1-2 Şubat’ta birinci ayak, 22 -23 Şubat’ta ikinci ayak ve 28- 29 Mart’ta final müsabakaları yapılacak. Birbirinden farklı kategorilerde her gün altı yarışmanın gerçekleşeceği ligde 135 cm ve 140 cm Gold Ligi’nin sponsorluğunu Carpe Diem Equestrian Team üstlenecek. 2020 Kış Ligi Engel Atlama Yarışmaları, binicilik sporunun geniş kitlelere tanıtılması amacıyla gelecek vaat eden yeteneklerin keşfine de olanak sağlıyor. Türkiye Binicilik federasyonuna kayıtlı tüm binicilere açık olacak heyecan dolu yarışmalara, Türkiye’nin farklı bölgelerinden en iyi at ve binicilerinin yanı sıra camianın önde gelen tanınmış isimleri ve deneyimli genç binicileri de katılacak.Kış Ligi Engel Atlama Yarışmaları’nın medya sponsorluklarını Türkiye’nin en özel radyo kanallarından biri olan Radyo D ve Demirören Medya üstleniyor.