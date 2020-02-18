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HaberlerAlmanya Bundesliga Haberleri Kenan Karaman hastalığı atlattı
18.02.2020 - 22:40 | | Temel ELCİVAN / DUİSBURG (DHA)

Kenan Karaman hastalığı atlattı

Almanya Bundesliga ekiplerinden Fortuna Düsseldorf'ta forma giyen milli futbolcu Kenan Karaman, uzun süren zatürre hastalığının ardından yeniden takımla çalışmalara başladı.

Kenan Karaman hastalığı atlattı

Yakalandığı zatürre hastalığı nedeniyle tedavi gören ve ekim sonu itibarıyla sahalardan uzak kalan Kenan Karaman, bugün yeniden sahalara dönerek takımıyla birlikte antrenmanlara katıldı.

Başarılı forvet oyuncunun sağlığına kavuşması Alman spor medyasında yer bulurken, Kenan Karaman'ın kendisini iyi hissettiği ve cumartesi oynanacak olan SC Freiburg - Fortuna Düsseldorf maçında takımının formasını giymek istediği belirtildi. Bugün takımla beraber katıldığı çalışmadan fotoğrafları sosyal medya hesaplarından paylaşan Kenan Karaman, "Yeniden takımla çalışmanın mutluluğu" diye yazdı.

Kenan Karaman hastalığı atlattı

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