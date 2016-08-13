Kenan Karaman: "Terim'den davet bekliyorum"

İki sezon önce Hoffenheim'dan Hannover 96'ya transfer olan ve burada performansıyla beğeni toplayan Kenan Karaman, transfer döneminin de gözde isimlerinden biri haline geldi.

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray ile adı anılan Kenan, Bild gazetesine verdiği röportajda Türkiye'den ilgilenen kulüpler olduğunu doğruladı.

"Almanya ve Türkiye'den ilgilenen kulüpler oldu" diyen genç oyuncu, "Şimdilik Hannover'de kalmaya karar verdim. Küme düşmek güzel bir şey değil, Hannover'in tekrar yükselmesi için yardımcı olmak istiyorum. Çünkü bu benim kendi vicdanım için de önemli" açıklamasını yaptı.

Santrafor olsa da daha çok kanatlarda forma giyen Kenan, teknik direktörü Daniel Stendel ile de bu konuda görüşmeler yaptığını ama artık bu değişime alıştığını ifade etti.

Bir müddet once milli takım tercihini Türkiye'den yana kullanan ve Ümit Milli Takım'da da oynayan 22 yaşındaki futbolcu, milli takım geleceği ile ilgili ilginç açıklamlarda bulundu.

"Fatih Terim ile görüştük, izleniyorum ve hedefim kısa sürede A Milli Takım formasını giymek" diye konuşan Kenan, "Milli takımda bir değişim olacak, ben de fırsat bulacağımı umuyorum" diyerek sözlerini tamamladı. (NTVSpor)