Kenan Karaman: Yine bÃ¼yÃ¼k bir karakter gÃ¶sterdik ve geri dÃ¶ndÃ¼k

"YOÄžUN BÄ°R KAMP DÃ–NEMÄ° GEÃ‡Ä°RDÄ°K"

Milli takÄ±m ile Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± son 3 maÃ§ta 2 gol 1 asistlik performans gÃ¶steren 26 yaÅŸÄ±ndaki oyuncu, "Elimden geleni yapmaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±m. TakÄ±m olarak yorgunduk. Bu kamp yoÄŸun geÃ§ti. TakÄ±mÄ± tebrik ediyorum. 2-0'dan yine geri gelmeyi baÅŸardÄ±k. Bu bence bÃ¼yÃ¼k bir karakter. Galibiyet alamadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z iÃ§in Ã¼zgÃ¼nÃ¼z ama 1 puan iyi diye dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum" ifadelerini kullandÄ±.

"MAÃ‡LARIN Ä°KÄ°NCÄ° YARISINDAKÄ° OYUNU Ä°LK YARIDA DA GÃ–STERMELÄ°YÄ°Z"Â

Ay yÄ±ldÄ±zlÄ±larÄ±n oynadÄ±ÄŸÄ± maÃ§larda ikinci yarÄ± daha etkili performans gÃ¶stermesini de deÄŸerlendiren golcÃ¼ oyuncu, "Ä°lk yarÄ± fazla Ã¶nde basamadÄ±k. Biraz pasif kaldÄ±k. Rakibi oyuna dahil ettik. Ä°kinci yarÄ± sistemin deÄŸiÅŸmesiyle daha Ã§ok Ã¶nce baskÄ± yapabildik. Ä°kinci yarÄ±da top daha Ã§ok bizdeydi. Bunu diÄŸer maÃ§larda ilk yarÄ±dan baÅŸlayarak yapmalÄ±yÄ±z. Yine de iyi reaksiyon gÃ¶sterdik" diye konuÅŸtu. Â

"MÃœCADELEYÄ° HÄ°Ã‡BÄ°R ZAMAN BIRAKMIYORUM"Â

KulÃ¼bÃ¼nde Ã§ok iyi Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve bu nedenle de milli takÄ±ma hazÄ±r geldiÄŸini belirten Karaman, "TakÄ±mÄ±mda her zaman Ã§ok Ã§alÄ±ÅŸÄ±yorum milli takÄ±ma da geldiÄŸimde yÃ¼zde yÃ¼zÃ¼mÃ¼ vermek istiyorum. Bazen iyi bazen de kÃ¶tÃ¼ oluyor ama Â mÃ¼cadelemi hiÃ§bir zaman bÄ±rakmÄ±yorum. Bu da takÄ±ma yansÄ±yor. Bu kamp benim iÃ§in iyi geÃ§ti. Ä°nÅŸallah bÃ¶yle devam eder" ÅŸeklinde konuÅŸtu.Â

"AYRILMAK Ä°STEDÄ°M AMA KULÃœBÃœM BIRAKMADI"

Fortuna DÃ¼sseldorf ile sÃ¶zleÅŸmesi sezon sonu bitecek Karaman, "SÃ¶zleÅŸme bitiyor bu sene. TakÄ±mdan ayrÄ±lmak istedim ama bÄ±rakmadÄ±lar. Zorluklar Ã§Ä±kardÄ±lar ama sÃ¶zleÅŸmem bitiyor. Ä°nÅŸallah iyi performans gÃ¶stererek iyi yerlere gelirim" aÃ§Ä±klamasÄ±nda bulundu.Â

Ciro Immobile'Ä±n Ä°talya Milli TakÄ±mÄ±'nda AttÄ±ÄŸÄ± TÃ¼m Goller