Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerAlmanya Bundesliga Haberleri Kenan Karaman'ın bonservis bedeli netlik kazandı
30.06.2020 - 11:35 | | TRT Spor

Kenan Karaman'ın bonservis bedeli netlik kazandı

Fenerbahçe'nin transfer listesinde bulunan Kenan Karaman'ın bonservis bedeli netleşti.

Kenan Karaman'ın bonservis bedeli netlik kazandı
ABONE OL

26 yaşındaki futbolcunun kulübü Fortuna Düsseldorf'un küme düşmesiyle, oyuncunun sözleşmesinde yer alan "2 milyon euroya serbest kalır" maddesi yürürlüğe girdi.

Fenerbahçe’nin transfer listesinde bulunan Kenan Karaman’ın sözleşmesindeki çıkış maddesi, Bundesliga'da sezonun bitimiyle birlikte netleşti.

Kenan Karamanın bonservis bedeli netlik kazandı

26 yaşındaki futbolcunun forma giydiği Fortuna Düsseldorf’un küme düşmesinin ardından "2 milyon euroya serbest kalır" maddesi aktif oldu.

Birçok teklif alan Kenan Karaman’ın önce Bundesliga’dan gelen teklifleri değerlendireceği, ardından Almanya dışından gelen talepleri gözden geçireceği ifade edildi.

Fenerbahçe’nin, milli oyuncunun 2 milyon euro olan bonservis bedelini düşürmek istediği öğrenildi.

26 yaşındaki futbolcunun, kulübü Fortuna Düsseldorf ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor. Bu sezon Bundesliga'da 21 maça çıkan Kenan Karaman, 6 gol 1 asistlik bir katkı sağladı.

Andre Wisdom'ın Derby County Formasıyla En İyi Anları

Kayserispor, Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Slaven Bilic'li West Bromwich Albion, Premier Lig'e yükseldi
    Slaven Bilic'li West Bromwich Albion, Premier Lig'e yükseldi    
  2. West Ham United, Premier Lig'de kalmayı garantiledi
    West Ham United, Premier Lig'de kalmayı garantiledi
  3. Taraftarlar Bursaspor maçını dev ekrandan izledi
    Taraftarlar Bursaspor maçını dev ekrandan izledi
  4. Yeni Malatyaspor, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını sürdürdü
    Yeni Malatyaspor, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını sürdürdü
  5. Kayserispor, Trabzonspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
    Kayserispor, Trabzonspor maçı hazırlıklarını sürdürdü



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Gençlerbirliği, Beşiktaş maçının hazırlıklarına başladı

Gençlerbirliği, Beşiktaş maçının hazırlıklarına başladı

Fenerbahçe'de Rizespor hazırlıkları sürüyor

Fenerbahçe'de Rizespor hazırlıkları sürüyor

Beşiktaş'ta Gençlerbirliği maçı hazırlıkları

Beşiktaş'ta Gençlerbirliği maçı hazırlıkları

Trabzonspor, Hes Kablo Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor, Hes Kablo Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Sıradaki Haber