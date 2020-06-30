Kenan Karaman'ın bonservis bedeli netlik kazandı

26 yaşındaki futbolcunun kulübü Fortuna Düsseldorf'un küme düşmesiyle, oyuncunun sözleşmesinde yer alan "2 milyon euroya serbest kalır" maddesi yürürlüğe girdi.

Fenerbahçe’nin transfer listesinde bulunan Kenan Karaman’ın sözleşmesindeki çıkış maddesi, Bundesliga'da sezonun bitimiyle birlikte netleşti.

26 yaşındaki futbolcunun forma giydiği Fortuna Düsseldorf’un küme düşmesinin ardından "2 milyon euroya serbest kalır" maddesi aktif oldu.

Birçok teklif alan Kenan Karaman’ın önce Bundesliga’dan gelen teklifleri değerlendireceği, ardından Almanya dışından gelen talepleri gözden geçireceği ifade edildi.

Fenerbahçe’nin, milli oyuncunun 2 milyon euro olan bonservis bedelini düşürmek istediği öğrenildi.

26 yaşındaki futbolcunun, kulübü Fortuna Düsseldorf ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor. Bu sezon Bundesliga'da 21 maça çıkan Kenan Karaman, 6 gol 1 asistlik bir katkı sağladı.

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