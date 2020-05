Kenan Koçak: Ufak bir risk varsa oynanmasından yana değilim

Seyircisiz oynanacak maçlar öncesinde DFL'in (Alman Futbol Ligi- Kulüpler Birliği) aldığı karar ile bütün takımlar 6 günlük karantinaya girdi. Otellere kapanıp dış dünya ile ilişkilerini kesen takımlar direk olarak stada gidecek.

ALMANYA'DA TAKIMLAR KARANTİNADA

DFL maçların oynanabilmesi için geniş önlemler aldı. Bunların başında futbolcular ve maçta görev yapacak bütün ekibin hafta başından itibaren karantinaya alınması geliyor. Bu dönemde bütün ekibe iki kez test uygulanacak. İkinci test maçtan bir gün önce yapılacak. Eğer bir kişinin testi pozitif çıkarsa o kişi 14 gün karantinaya alınacak. İki veya daha fazla kişinin testi pozitif çıkarsa bütün ekip 14 gün karantinaya alınacak.

HER MAÇ ÖNCESİ TEST, SOYUN ODALARI VE SAHADA ÖNLEMLER

Ayrıca, ilk haftadan sonra her maçtan bir gün önce test oyunculara testler yapılacak. Sadece bu testlerle ilgili çalışmalar için 5 laboratuvar ile anlaşma yapıldı. Maçlar sırasında stat ve çevresi üç bölgeye ayrılacak. Saha ve soyunma odaları, tribün ve stat dışından oluşan 3 bölgede en fazla 100 kişi olacak. Maç öncesi takım fotoğrafı çekilmeyecek, el sıkışılmayacak, takımlar yan yana dizilmeyecek, maskot çocuklar olmayacak. Sahada ise maske zorunluluğu getirildi. Sahadaki 22 futbolcu ve hakemler dışındaki herkes maske takacak. Yedek kulübesinde oturanlar arasında ise bir veya iki koltuk boşluk bırakılacak. Futbolculara verilecek gıda maddeleri paketlenmiş şekilde stada getirilecek. Her kişi suyunu kendi şişesinden içecek. Tavsiye edilen bir başka konu da futbolcuların stadyumlarda duş yapmamaları. Futbolcuların ya kaldıkları otelde ya da evlerinde yıkanmaları öneriliyor.

Almanya İkinci Ligi'nde yer alan Hannover 96'nın teknik direktörü Kenan Koçak ve Darmstadt 98 forması giyen golcü oyuncu Serdar Dursun liglerin başlaması hakkında Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu.

KOÇAK: SEYİRCİSİZ MAÇLARIN NASIL OLACAĞI YÖNÜNDE BEKLEYİŞ VAR

Geçen hafta alınan karar sonrasında antrenmanlara başladıklarını ifade eden Hannover 96 Teknik direktörü Kenan Koçak, "Geçen hafta Almanya Sağlık Bakanlığı ile Almanya Futbol Federasyonu'nun aldığı karar neticesinde liglerin bu hafta oynanmasına karar verildi ve bu bilgi geçen hafta aktarıldı. Biz de geçen haftadan itibaren elimizden geldiği kadarıyla takım idmanlarıyla lige hazırlanmaya çalışıyoruz. Şu an bütün Almanya'da, futbolseverlerde ve futbol kulüplerinde seyircisiz futbolun nasıl olacağını konusunda bir bekleyiş var" diye konuştu.

"RAKİBİMİZDE 2 POZİTİF VAKA OLDUĞU İÇİN İLK MAÇIMIZ ERTELENDİ"

Gelecek hafta karşılaşacakları Dinamo Dresden takımında 2 vakaya rastlanmasının ardından maçlarının ertelendiğini aktaran Koçak, "Bizim maalesef bu haftaki lig maçımız ertelendi. Çünkü, rakibimiz Dresden'de maalesef 2 koronavirüs testi pozitif çıktı. Bunun üzerine maçımız ertelendi. Onun neticesinde bütün Almanya futbol kulüpleri, futbol camiası ve Almanya hükumeti gibi biz de heyecanlı bir bekleyiş içerisindeyiz. Bakalım futbolun başlaması nasıl olacak. Nasıl bir tedbirle karşı karşıya kalacağız. Tereddüt var mı ? Tabii ki var, sonuçta 9 haftalık bir periyot var. O 9 haftalık periyodu en iyi şekilde atlatmaya çalışmamız lazım. Futbolun başlamasını olumlu konuşan da var, olumsuz konuşanda var. Tereddüt şöyle, tabii ki beklemedeyiz. Zamanın ne göstereceğini hepimiz göreceğiz" ifadelerini kullandı.

"9 HAFTA SONRA İLK DEFA TAKIM HALİNDE ANTRENMAN YAPTIK"

Geçtiğimiz hafta takım olarak antrenmanlara başladıklarını ifade eden Koçak, DHA'ya yaptığı açıklamalarına şöyle devam etti: "Takım çalışmaları söylediğim gibi geçen haftadan beri var. 9 hafta sonra ilk defa takım halinde çalışmalara başlayabildik. İlk 4 hafta biz karantinadaydık, futbolcularla. Sonraki 5 haftada gruplar halinde çalıştık. Şimdi 3, 5 gündür takım halinde antrenmanlar yapıyoruz. 1 hafta gibi kısa bir sürede futbolcuları lige hazır hale getirmeye çalışacağız. Mental olarak futbolcular, bunu kişisel olarak bakmak lazım. Mental dediğimiz gibi herkesin mentalitesi, kişiliği farklı oluyor. Sadece futbolcular değil, hocalar ve teknik ekip olarak biz de kendimizi mental olarak bu duruma hazırlamamız lazım. Bu özel bir durum. Neticesinde tedbirlerimizi almamız lazım."

"UFAK BİR RİSK VARSA OYNANMASINDAN YANA DEĞİLİM"

Alınan karar sonrasında devlete ve sağlık bakanlığına güvenmelerini gerektiğini ancak ufak da olsa bir risk varsa oynanmamasından yana olduğunu dile getiren Kenan Koçak, "Bu şartlar oynamak uygun mu, değil mi ? Sanırım burada da herkesin devlete, sağlık bakanlığına güvenmesi lazım. Neticede onlar uygun görüyorsa biz de işimizi yapmak istiyoruz. Fakat şunu her zaman söyledim. Hiçbir kupa, puan, galibiyet insan canından değerli değil. Ufak bir risk var ise ben oynanmasından yana değilim. Fakat verilen kararlar ve alınan tedbirlere de saygı duymak lazım. Onlara güvenmek lazım. Hepimiz beklemedeyiz. Elimizden geldiği kadar çalışıyoruz. İnşallah her şey için hakkımızda hayırlısı olur" şeklinde konuştu.

DURSUN: MAÇA ÇIKACAĞIMIZ İÇİN HEYECANLI VE MUTLUYUZ

Golcü oyuncu Serdar Dursun, lige verilen aradan sonra maçların başlamasından dolayı mutlu olduklarını söyleyen "Bu hafta Almanya'da 1'inci ve 2'nci Lig başlıyor. İlk maçımıza Karlsruhe deplasmanına çıkacağız. Almanya'da takımlar maçlardan bir hafta önce zorunlu kampa giriyor. Şu an takımın kamp yaptığı oteldeyiz. Fiziksel olarak hazırız. Çok ağır antrenmanlar yaptık. Hocamız bizi iyi hazırladı. Psikolojik olarak hepimiz için zor bir dönem. Cumartesi gününü iple çekiyoruz. İlk maça çıkacağımız için heyecanlı ve mutluyuz. Cumartesi günü maça çıktığımızda hem fiziksel, hem de psikolojik olarak hazır mıyız göreceğiz" diye konuştu.

"10 GÜNDÜR TAKIM OLARAK ANTRENMAN YAPIYORUZ"

Darmstadt 98 forması giyen golcü futbolcu ağır antrenmanlar yaptıkları söyleyerek, "Bu dönemde antrenmanlar verimli oldu. İlk zamanlar 5'şerli gruplar halinde antrenmanlar yapıyorduk. Yaklaşık 10 gündür de takım antrenmanı yapıyoruz. Hocamız bize bu hafta pas kalitesi ve teknik olarak geliştiğimizi söyledi. Çok detaylı çalıştık" dedi.

"GOL SEVİNÇLERİNDE DİKKAT ETMEMİZ LAZIM

Maçlarda uygulanacak bazı hijyen kurallarından da bahseden Dursun, DHA'ya yaptığı açıklamada "Kalan 9 maç hepimiz için çok zor geçecek. Futbolcular için seyircisiz oynamak zor. Geçen cumartesi günü takımımız 11'e 11 maç yaptı. Maçların provasını yaptık. Hazırlık maço havasındaydı ama bu maçlar puan maçları olacak. Biran önce herkesin bu duruma alışması lazım. Gol sevinçlerine hakemler dikkat edecek. 2-3 kişi aynı anda sevinemeyecek. Hocalar maç esnasında maske takmak zorunda. Yedek kulübesinde oturan oyuncular da maske takacak. Büyük ihtimalle tribünde oturacaklar. Maçlara iki otobüsle gideceğiz. Gol sevinçlerinde dikkat etmemiz lazım. İnşallah gol atarsam heyecana kapılıp takım arkadaşlarıma sarılıp, öpmem. Bu konuda net bir kara çıkmadı ama belki hakem böyle durumlarda sarı kartla cezalandırabilir. Yedek kulübesinde de üzerine isimlerimizin yazılı olduğu içeceklerimiz mesafeli bir şekilde koyulacak. Su içmek istersen maskeli fizyoterapistler ve doktorlar saha kenarında sana suyu getirecek" şeklinde konuştu.

"HAKEM DÜDÜĞÜ ÇALINCA KIRAN KIRANA MÜCADELE OLACAK"

Maç başlayınca virüsün unutulacağını söyleyen Dursun, "Virüsü unutmak tabii ki kolay değil. Maçlardan önce aklına gelebilir ama hakem düdüğü çalınca kıran kırana bir mücadele olacak. Bütün futbolcular futbol oynamayı çok özledi. Artık herkes sahaya çıkmak ve kendini göstermek istiyor. İç saha, dış saha faktörü de yok. Herkes eşit. Bazı oyuncular baskı altında oynayamaz. O nedenle o oyuncular için bu dönem avantaj olabilir. Seyircisi olan büyük takımlar için kolay olmayacak, arkalarında itici güç yok. Bir takım deplasmana gidince baskı görüyordu o olayda şimdi kalktı. Bol gollü maçlar olabilir" dedi.