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HaberlerBeşiktaş Haberleri Kenan Özer: "Çıldırmamak elde değil"
08.02.2020 - 19:20 |

Kenan Özer: "Çıldırmamak elde değil"

Süper Lig'de Beşiktaş'a konuk olan Gaziantep'te Kenan Özer maç sonu sert açıklamalarda bulundu. Oldukça sinirli olduğu gözlenen Kenan, Gökhan Gönül'ün hakeme penaltı itirafında bulunduğunu belirterek, "Adam gidip 'Vurdum ayağına, penaltı' diyor ama gelip bana kart veriyor. " ifadelerini kullandı.

Kenan Özer: "Çıldırmamak elde değil"

Süper Lig'de Beşiktaş'a konuk olan Gaziantep'te Kenan Özer maç sonu sert açıklamalarda bulundu.

 "Gökhan Gönül'e 'Git, gerçeği söyle, senin de çoluğun çocuğun var, benim de' dedim"
"Benim ayağıma müdahale etti Gökhan Gönül, hakem geldi ve kendimi yere attım diye bana sarı kart verdi. Gökhan Gönül'e 'Git, gerçeği söyle, senin de çoluğun çocuğun var, benim de' dedim. Gökhan Gönül bunu söyledi, hala 'Yok, yok...' Adam söylüyor ama vermiyor."

"Vurdum ayağına, penaltı' diyor ama hakem gelip bana kart veriyor"
"Adam gidip 'Vurdum ayağına, penaltı' diyor ama hakem gelip bana kart veriyor. Çıldırmamak elde değil. Zaten 2-0 maçta... Gökhan Gönül, adam gibi adam. Söyledi işte. Böyle bir şey yok kardeşim, kime ne anlatacağız? Fair Play ile adam vurdum diyor, hâlâ bana kart, ne diyelim?"

Kenan Özer: Çıldırmamak elde değil

Gökhan Gönül'ün görüntüleri

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