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19.12.2020 - 21:36 |

Kenan Özer: "Frikikte baraj yanlış kurulmuş gibiydi"

Süper Lig'de Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup eden Gaziantpe'te Kenan Özer açıklamalarda bulundu.

Kenan Özer: "Frikikte baraj yanlış kurulmuş gibiydi"
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Süper Lig'de Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup eden Gaziantpe'te Kenan Özer açıklamalarda bulundu.

"Fenerbahçe'nin çok kaliteli bir kadrosu var. Güzel bir maç oldu. Ben sahada elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Bugün de rabbim gol atmayı nasip etti. Bu golü her zaman bana destek olan eşime ve babama armağan ediyorum."

"Frikikte baraj yanlış kurulmuş gibiydi. Topun başında Güray ile konuştuk. Benim tarafımda baraj kısaydı biraz. Topu çevirmek kolay oldu."

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