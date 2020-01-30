Kendi evinde ‘deplasman’ korkusu! Fenerbahçe maçında...

Onur Dinçer / Skorer Dış Haberler

Euroleague’de bu gece oynanacak Alba Berlin-Fenerbahçe maçı öncesinde ev sahibi ekipte Türk seyirci paniği yaşanıyor. Sezona kötü bir başlangıç yapan sarı-lacivertliler son haftalarda yakaladığı çıkışı sürdürmek isterken, Alman takımıysa sezonun sekizinci galibiyetine imza atmak istiyor.

Almanya’nın başkentindeki Mercedes-Benz Arena’da oynanacak olan karşılaşmada konuk ekibin seyirci üstünlüğünü ele geçirmesinden endişe duyuluyor. Almanya’daki Türk nüfusun fazlalığından ve karşılaşmaya ilginin çokluğundan dolayı, sarı-lacivertli ekibe büyük destek olması bekleniyor.

‘Türk berberim 10 bilet istedi’

Alba Berlin kaptanı Niels Giffey bu gerçeği dile getirdiği sözlerle ifade ederek “Fenerbahçe’nin bu maçta belli bir desteği olacak. Benim Türk berberim bile benden 10 tane bilet istedi. Sezona istedikleri gibi başlayamasalar da sonradan durumu düzelterek çıkışa geçtiler. Bizim için fiziksel olarak direnç gösterebilmek en önemli nokta olacak” dedi.

‘O ilk maçtaki Fener yok artık’

Kulübün idari direktörü Marco Baldi “Fenerbahçe Türkiye’nin önde gelen kulüplerinden birisi. İlk maçta karşılaştığımız Fenerbahçe yok artık. Şimdi farklı bir takımla karşılaşacağız. Kendine güvenen, daha sağlam bir takım haline geldiler. Sakat oyuncularının dönüşüyle daha da güçlendiler. Yeniden şampiyonluk için iddialı hale geldiler" dedi.

En az 3 bin kişi olacak

Alba Berlin kulübü tarafından yapılan değerlendirmeye göre bu geceki maçta en az 3 bin Fenerbahçe taraftarının olacağı tespit edildi. Ancak bu rakamın daha da artabileceği ve seyirci üstünlüğünün konuk ekibe geçme ihtimali de bulunduğu belirtiliyor.