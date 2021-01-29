Kerem Aktürkoğlu: "Onyekuru geldi diye kimse formayı bırakmayacak"

Süper Lig'de Gaziantep'i 2-1 mağlup eden Galatasaray'da Emre Kılınç ve Kerem Aktürkoğlu açıklamalarda bulundu.

Emre Kılınç aç sonu "Ligin en zor deplasmanlarından biri. Galibiyet çok önemliydi. Elimizden geleni yaptık. Önümüzde iki zor maç var. Performansımızı yükseltip iyi sonuçlar alacağımızı düşünüyorum. İkinci yarıya iyi başlamak önemliydi. Bu kadar zor deplasmanda kazanmak önemliydi. İlk yarıdaki hatalarımızdan ders çıkarıp ikinci yarıda yeni arkadaşlarımızla çok daha güçlü bir Galatasaray izleteceğiz." dedi.

İkinci golün asistini yapan Kerem Aktürkoğlu ise, "Oynadıkça gelişiyorum. Süre aldıkça üstüne koymak istiyorum. İnşallah böyle devam eder. Forma rekabeti çok güzel bir şey. Bizi daha da güçlü yapıyor. Kimse Onyekuru geldi diye formayı bırakmayacak. Bu hırs bizi daha da yukarıya çıkaracak. Zirveye yükselmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.