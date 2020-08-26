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26.08.2020 - 15:52 |

Kerem Can Akyüz, Samsunspor'da! Resmen...

TFF 1. Lig ekibi, Kerem Can Akyüz ile bir yıllık sözleşme imzaladı.

Kerem Can Akyüz, Samsunspor'da! Resmen...
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TFF 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor, sol bek oyuncusu Kerem Can Akyüz'ü renklerine bağladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, başkan Yüksel Yıldırım ve genel menajer Mustafa Aztopal ile bir araya gelen 31 yaşındaki oyuncunun, bir yıllık sözleşmeye imza attığı belirtildi.

Tecrübeli sol bek Kerem Can Akyüz, geçen sezon Süper Lig ekibi Yukatel Denizlispor'da 2, TFF 1. Lig ekibi Bursaspor'da ise 13 resmi maça çıkmıştı.

Kerem Can Akyüz, Samsunsporda Resmen...

 

 

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