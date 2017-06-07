Kerem Demirbay Almanya formasını giydi

Alman Milli Takımı'nda yedek soyunan Türk asıllı oyuncu Kerem Demirbay, sonradan oyuna girerek bu takımda ilk kez maç deneyimi yaşadı.

Danimarka, Bröndby Stadı'ndaki maça Fenerbahçeli defans oyuncusu Simon Kjaer ve Leicester City'nin kalecisi Kasper Schmeichel haricinde as kadrosuna yakın bir ilk 11'le çıktı.

Almanya ise yedek ağırlıklı kadrosuyla sahada yer aldı. Mesut Özil, Thomas Müller, Manuel Neuer, Jerome Boateng, Mats Hummels ve Toni Kroos gibi as oyuncuları Danimarka'ya getirmeyen teknik direktör Joachim Löw, Emre Can'ı ve 10 numaralı formayı verdiği Kerem Demirbay'ı ise yedek soyundurdu.

25 yıl sonra ilk gol yine 18. dakikada

Karşılaşmada ilk gol, aynen 25 yıl önceki final müsabakasında olduğu gibi 18. dakikada geldi. Tottenhamlı Christian Eriksen'in golüyle Danimarka 1-0 öne geçti.

İsveç'in Göteborg kentindeki Ullevi Stadı'nda oynanan finalde Danimarka adına ilk golü 18. dakikada atan Faxe Jensen, Almanya karşısında takımını 1-0 üstünlüğe taşımıştı.

Bröndby'deki mücadelede ilk yarının sonlarına doğru Danimarka karşısında baskısını artıran Almanya'nın çabaları sonuç vermedi ve ilk yarıyı ev sahibi 1-0 önde tamamladı.

Almanların baskısı ikinci yarıda da artarak devam etti. Alman Milli Takımı'nda Sebastian Rudy'nin yerine 59. dakikada Emre Can, 77. dakikada ise Leon Goretzka'nın yerine Kerem Demirbay oyuna girdi.

Joshua Kimmich'in 88. dakikada röveşatadan kaydettiği gol, Almanya'ya 1-1'lik eşitliği getirdi.

İngiliz hakem Michael Oliver'in yönettiği ve 15 bin 488 biletli seyircinin izlediği hazırlık maçı başka gol olmayınca 1-1 sona erdi.



