Kerem Kamal, Rıza Kayaalp'in izinden gitmek istiyor

Açıklamalarda bulunan Kerem Kamal, başkent Roma'da 10-16 Şubat'ta gerçekleştirilecek Avrupa Güreş Şampiyonası'nda geçen sene ulaşamadığı şampiyonluğu elde etmek istediğini dile getirdi.

Geçen sene Avrupa Şampiyonası'nda grekoromen stil 60 kiloda bronz madalya aldığını hatırlatan 21 yaşındaki güreşçi, 10. kez Avrupa şampiyonluğu için 130 kiloda mücadele edecek Rıza Kayaalp'i örnek aldığını anlatarak, şöyle konuştu:

"Rıza (Kayaalp) ağabey ilk, benim yaşımda Avrupa şampiyonu oldu. Rıza ağabey büyük bir şampiyon. Herkes onun gibi olmak ister. Nasip olursa Rıza ağabeyi geçeriz. İnşallah, biz de onun gibi ülkemizi birçok kez gururlandırmak istiyoruz."

"Altın madalyayı hedefliyorum"

İtalya'daki şampiyonanın olimpiyat için de prova olacağını aktaran Kerem, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu sene ikinci kez Avrupa Şampiyonası'nda yer alacağım. İnşallah, geçen senenin üstüne koyarak bu sefer altın madalyayı hedefliyorum. Mart ayında da olimpiyat elemeleri var. Bir nevi onun provası olacak. İtalya'da en iyi sonucu alarak oraya iyi hazırlanmak istiyoruz. 7-8 aydır bu anı bekliyoruz. Artık olimpiyatlara 6 ay kaldı. Macaristan'da yapılacak olimpiyat elemelerinde vizeyi alıp en büyük hayalimi gerçekleştirmek istiyorum."

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda olmayı çok istediğini belirten genç güreşçi, "Büyüklerde yarışmaya başladıktan sonra olimpiyat konuşurken içimde farklı bir duygu oluşuyor. Bu duyguyu dile getiremem. Onun heyecanını tatmak nasip olur umarım." ifadelerini kullandı.

Kerem'in en yakın takım arkadaşı Doğuş Ayazcı

Kerem Kamal'ın milli takım kampındaki en yakın arkadaşı 55 kilodaki Doğuş Ayazcı, aynı zamanda da gelecekteki en önemli rakipleri arasında yer alıyor.

Vakitlerinin büyük bir bölümünü beraber geçiren ikili, kampta da birbirlerinden hiç ayrılmıyor.

Doğuş'la aralarında büyük bir rekabet olduğunu ifade eden Kerem, "Onunla çok uğraşıyorum. Kızdırıyorum. Doğuş benden 2 yaş büyük, benden önce uluslararası arenaya çıktı. Birlikte çok turnuvaya katıldık. Yaklaşık 2 aydır evimde yoktum. İtalya'daki turnuvadan sonra eve gidip annemi sadece 1 gün görebildim. Manevi olarak çok güçlü hissettiğim insanlar beni motive ediyor. Annemden daha çok Doğuş'u görüyorum. Aynı yemeği yiyoruz, terimiz birbirine değiyor. Bir nevi aile gibi. İyi ki güreş yapıp bu ortamda bulunmuşum." şeklinde konuştu.

Uzun bir süre sonra milli takıma dahil olan Doğuş Ayazcı ise 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Kerem'in kilosuyla Paris'te yer almak istediğini anlatarak, şunları kaydetti:

"Uzun süre sonra takıma girdim. Heyecanlıyım. Bunu en iyi şekilde devam ettireceğim. Hedefim İtalya'da Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya ama oradan elim boş dönmek istemiyorum. Bu yıl olimpiyatta benim sıkletim yok. 2024'te Kerem'le rakibiz. Rekabetimiz var ama dostluğumuz bir başka. O kadar alıştık ki birbirimize, 10 gün ayrı kalınca özlüyoruz. İyi günde kötü günde ailemizden çok birbirimizi görüyoruz."