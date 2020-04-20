Kerem Tunçeri: Adımı kullanıp paylaşım yapanlara soruşturma açacağım

Kerem Tunçeri'nin açıklaması şu şekilde;

"Adımı kullanarak manipülatif iddia ve paylaşımlarda bulunan kişilere yönelik; vicdana ve iyi niyete en fazla ihtiyaç duyduğumuz bu günlerde tüm haklarımı koruyacağımı, siber saldırılara izin vermeyeceğimi ve ilgililer hakkında soruşturma başlatacağımı bildiririm."