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HaberlerBasketbol Haberleri Kerem Tunçeri: Adımı kullanıp paylaşım yapanlara soruşturma açacağım
20.04.2020 - 17:13 |

Kerem Tunçeri: Adımı kullanıp paylaşım yapanlara soruşturma açacağım

Eski basketbolcu Kerem Tunçeri'nin sosyal medya üzerinden attığı iddia edilen özel mesajlarına dair bir açıklama yaparak yalanladı ve ilgililer hakkında soruşturma başlatacağını duyurdu.

Kerem Tunçeri: Adımı kullanıp paylaşım yapanlara soruşturma açacağım

Kerem Tunçeri'nin açıklaması şu şekilde;

"Adımı kullanarak manipülatif iddia ve paylaşımlarda bulunan kişilere yönelik; vicdana ve iyi niyete en fazla ihtiyaç duyduğumuz bu günlerde tüm haklarımı koruyacağımı, siber saldırılara izin vermeyeceğimi ve ilgililer hakkında soruşturma başlatacağımı bildiririm."

Kerem Tunçeri: Adımı kullanıp paylaşım yapanlara soruşturma açacağım

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