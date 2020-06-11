Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerFutbol Haberleri Bakan Kasapoğlu'nun "Hagi mi, Alex mi" anketi büyük ilgi gördü
11.06.2020 - 22:24 | |   İSTANBUL (AA) -

Bakan Kasapoğlu'nun "Hagi mi, Alex mi" anketi büyük ilgi gördü

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun Twitter'dan başlattığı "Hagi mi, Alex mi" anketi futbolseverler tarafından büyük ilgi gördü.

Bakan Kasapoğlu'nun "Hagi mi, Alex mi" anketi büyük ilgi gördü
ABONE OL

Galatasaray'ın efsane futbolcusu Gheorghe Hagi ile Fenerbahçe'nin unutulmaz oyuncusu Alex de Souza arasındaki rekabeti anketlere taşıyan Bakan Kasapoğlu, "Bana göre her ikisinin de yeri çok farklı ancak bu soru anketlerin vazgeçilmezi :) Hagi mi Alex mi?" şeklinde duyurduğu ankete, yaklaşık yarım milyon kullanıcı katılarak sosyal medyada yeni bir rekora imza attı.

Kasapoğlu'nun anketi, gastronomi yazarı Vedat Milor'ün geçen yıl yaptığı ve 437 bin kişinin oy kullandığı "menemen" anketini, 462 bin 335 oyla geride bıraktı. Twitter'da bazı kullanıcılar, Bakan Kasapoğlu'nun anketini yeni bir rekor olarak adlandırıldı.

Anketin kazananı Alex oldu

Kasapoğlu'nun anketinde futbolseverlerin tercihi Alex oldu.

Alex ankette yüzde 47,3 oyla birinci olurken, katılımcıların yüzde 46,5'i Hagi'yi tercih etti.

Takipçilerin yüzde 6,2'si ise "Zor tercih" seçeneğini işaretledi.

Bakan Kasapoğlunun Hagi mi, Alex mi anketi büyük ilgi gördü

 

 

 

Kayserispor, İstanbul'a geldi
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Muslera, oğluna kendi adını koyan taraftara teşekkür etti
    Muslera, oğluna kendi adını koyan taraftara teşekkür etti
  2. Bakan Kasapoğlu'nun "Hagi mi, Alex mi" anketi büyük ilgi gördü
    Bakan Kasapoğlu'nun "Hagi mi, Alex mi" anketi büyük ilgi gördü
  3. Galatasaray, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını sürdürdü
    Galatasaray, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını sürdürdü
  4. Antalyaspor'da Beşiktaş maçı hazırlıkları devam ediyor
    Antalyaspor'da Beşiktaş maçı hazırlıkları devam ediyor
  5. Portland Trail Blazers'ın kurucusu Harry Glickman yaşamını yitirdi
    Portland Trail Blazers'ın kurucusu Harry Glickman yaşamını yitirdi



İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika - Trabzonspor'un Göztepe kafilesi belli oldu!

Son dakika - Trabzonspor'un Göztepe kafilesi belli oldu!

Göztepe’nin 95. yıl meşalesini sağlık çalışanları yakacak

Göztepe’nin 95. yıl meşalesini sağlık çalışanları yakacak

Rafael Pereira, Portekiz ekiplerinin hedefinde

Rafael Pereira, Portekiz ekiplerinin hedefinde

Süper Lig, TFF 1. Lig ve Türkiye Kupası müsabakalarına ilişkin talimatta değişiklik yapıldı

Süper Lig, TFF 1. Lig ve Türkiye Kupası müsabakalarına ilişkin talimatta değişiklik yapıldı

Sıradaki Haber