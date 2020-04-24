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24.04.2020 - 22:31 |

Kevin Bua için menajerinden Beşiktaş açıklaması!

Beşiktaş'ın gündeminde yer alan Basel'in yıldızı Kevin Bua için menajeri, Beşiktaş açıklamasında bulundu.

Kevin Bua için menajerinden Beşiktaş açıklaması!

Beşiktaş, bu sezon İsviçre Ligi'nde Basel formasıyla gösterdiği performansla dikkâtleri üzerine çeken Kevin Bua'yı transfer gündemine aldı.

Orta sahada sol tarafta oynayan ve Haziran ayının sonu itibariyle sözleşmesi bitecek olan 26 yaşındaki oyuncunun temsilciliğini, babası Angel Bua yapıyor. Bua aynı zamanda futbol antrenörü.

Angel Bua, "Oğlunuz için Beşiktaş'la görüşüyor musunuz?" şeklindeki soruya "Evet, birkaç kulüp Kevin'la ilgileniyor; ancak şu ana kadar somut bir sonuca ulaşamadık" dedi.

Olympiakos temasta

Yunan temsilcisi Olympiakos da Kevin Bua'yı transfer etmek istiyor. Basel'e yakın kaynaklar, Pire kulübünün oyuncu için temaslarını sıklaştırdığını; Beşiktaş'ın da bu transferde ısrarcı olduğunu söyledi.

FC Servette'ten büyük bir yetenek olarak transfer edilen Kevin Bua, yaşadığı bazı sakatlıklar nedeniyle kendini tam olarak gösteremedi. Buna rağmen son dönemde başarılı bir performans gösteren Kevin, hızı ve birebirde kolay adam geçebilme özelliğiyle dikkât çekiyor, diğer kanatta da oynayabiliyor.

Basel, sözleşme yenilemek konusunda Kevin Bua'yı ikna etmeye çalışıyor. İsviçre kulübü şayet Haziran sonuna kadar oyuncuyu ikna edemezse, Beşiktaş, Bua'yı serbest bir oyuncu olarak transfer edebilir. (Ajansspor)

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Kevin Bua için menajerinden Beşiktaş açıklaması

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