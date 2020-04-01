Basketbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerBasketbol Haberleri Kevin Durant, Afyon Belediyespor'da!
01.04.2020 - 13:59 |

Kevin Durant, Afyon Belediyespor'da!

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Meksa Yatırım Afyon Belediyespor, Kevin Durant'i transfer ettiğini açıkladı.

Kevin Durant, Afyon Belediyespor'da!

Meksa Yatırım Afyon Belediyespor, dünyaca ünlü basketbolcu Kevin Durant'i kadrosuna kattığını açıkladı. Kevin Durant'in sakatlığı nedeniyle sezonu kapatması ve aldığı dev maaş nedeniyle bu transfer sosyal medyada 1 Nisan şakası olarak algılandı.

NBA'in en önemli 5 süperstarından biri olarak gösterilen, sezon başında Golden State Warriors'tan ayrılıp Brooklyn Nets'e transfer olan Kevin Durant, geçtiğimiz günlerde ise corona virüsüne yakalandığını açıklamıştı.

Kevin Durant, Afyon Belediyesporda

Kevin Durant, Afyon Belediyesporda

    Lukas Podolski'nin keyfi yerinde...
    daha fazla video için

    Son Dakika Spor Haberleri

    TÜM HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Göztepeli taraftarlardan sağlık çalışanlarına destek

    Göztepeli taraftarlardan sağlık çalışanlarına destek

    Ertuğrul Doğan'dan Milli Dayanışma Kampanyası'na 5 milyon 61 TL

    Ertuğrul Doğan'dan Milli Dayanışma Kampanyası'na 5 milyon 61 TL

    Denizlispor Başkanı Çetin: Ödemeler ertelensin

    Denizlispor Başkanı Çetin: Ödemeler ertelensin

    Maracana Stadı, Kovid-19 hastanesine dönüştürülüyor

    Maracana Stadı, Kovid-19 hastanesine dönüştürülüyor

    Sıradaki Haber