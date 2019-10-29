Basketbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerNba Haberleri Kevin Durant: "Son yılımda Barcelona'da oynamak isterim"
29.10.2019 - 22:41 | | AA

Kevin Durant: "Son yılımda Barcelona'da oynamak isterim"

Brooklyn Nets oyuncusu Kevin Durant, kariyerinin son senesinde İspanyol ekibi Barcelona forması giymek istediğini söyledi.

Kevin Durant: "Son yılımda Barcelona'da oynamak isterim"
ABONE OL

Dünyanın en iyi basketbol oyuncuları arasında gösterilen Brooklyn Nets oyuncusu Kevin Durant, kariyerinin son senesinde İspanyol ekibi Barcelona forması giymek istediğini söyledi. 

Ülkesi ABD'de bir televizyon kanalına konuk olan 31 yaşındaki yıldız oyuncu, geleceği ile açıklamalarda bulundu. 

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ve olimpiyatlarda şampiyonluk sevinci yaşadığının hatırlatılması üzerine Kevin Durant, "Kariyerimde her şeyi çok erken başardım. Şimdi daha fazlasını yapabilir miyim diye bakıyorum." dedi. 

THY Avrupa Ligi'ni takip ettiğini belirten Durant, "Dünyadaki en iyi ikinci lig, oyunları çok eğlenceli. Son yılımda gerçekten Barcelona'da oynamak isterdim. Olur mu bilmiyorum ama bunu deneyimlemek harika olurdu." şeklinde konuştu. 

Bu açıklamaların üzerine İspanyol kulübünün sosyal medya hesabından "Durant" yazılı bir Barcelona forması paylaşılarak, "Selam Durant, çılgın rüyalarının gerçekleşme ihtimaline karşı işte Barcelona forman." ifadesi kullanıldı.

    Rıza Çalımbay hakem hatalarından dert yandı...
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Djokoviç'ten Yeni Pazar'a 5 milyon dinar bağış
      Djokoviç'ten Yeni Pazar'a 5 milyon dinar bağış
    2. Transfer haberleri | Manul Pellegrini defteri Betis'i aştı
      Transfer haberleri | Manul Pellegrini defteri Betis'i aştı
    3. Son dakika | Balıkesirspor'da Yusuf Şimşek dönemi sona erdi
      Son dakika | Balıkesirspor'da Yusuf Şimşek dönemi sona erdi
    4. İngiliz futbol takımı Wigan Athletic iflasın eşiğinde
      İngiliz futbol takımı Wigan Athletic iflasın eşiğinde
    5. Transfer haberleri | Başakşehir'den Junior Fernandes hamlesi
      Transfer haberleri | Başakşehir'den Junior Fernandes hamlesi



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Rebocho'dan olay sözler: 6 ay boyunca para alamadım!

    Rebocho'dan olay sözler: 6 ay boyunca para alamadım!

    Rıza Çalımbay: İddiamız devam ediyor

    Rıza Çalımbay: İddiamız devam ediyor

    Arsenal 18 yaşındaki Saka'nın sözleşmesini uzattı

    Arsenal 18 yaşındaki Saka'nın sözleşmesini uzattı

    Fenerbahçe salonda çalıştı

    Fenerbahçe salonda çalıştı

    Sıradaki Haber