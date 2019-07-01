Kevin Durant'ın yeni takımı belli oldu!

Kevin Durant, Brooklyn Nets ile anlaşma sağladığını açıkladı.

Kevin Durant, 4 yıl için 164 milyon dolarlık anlaşma yaptı. Yıldız isim Nets'te Kyrie Irving'le birlikte forma giyecek.

NBA finallerinde Toronto Raptors karşısında 5. maça kadar forma giyemeyen, bu maçta parkeye çıktıktan sonra tekrar sakatlanan Durant'in aşil tendonunda ciddi bir problem olduğu belirtilmişti.