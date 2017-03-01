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01.03.2017 - 20:26 | | AA

Kevin Durant'ten sakatlık şoku!

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) takımlarından Golden State Warriors'ın yıldız oyuncusu Kevin Durant, sol dizinden yaşadığı sakatlık nedeniyle bir süre sahalardan uzak kalacak.

Kevin Durant'ten sakatlık şoku!
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Amerikan Basketbol Ligi (NBA) takımlarından Golden State Warriors'ın yıldız oyuncusu Kevin Durant, sol dizinden yaşadığı sakatlık nedeniyle bir süre sahalardan uzak kalacak.

Kulübün sosyal medya hesabı Twitter'dan yapılan açıklamada, Washington Wizards karşılaşmasında takım arkadaşı Zaza Pachulia ile çarpışması sonucu sakatlanan ve maça devam edemeyen 28 yaşındaki oyuncunun MR'ının çekildiği bildirildi.

Golden State Warriors sağlık ekibinin yaptığı değerlendirme sonucunda, Durant'in bir süre hareketsiz kalacağı ve durumunun 4 hafta sonra tekrar değerlendirileceği ifade edildi. Sahalara kesin dönüş tarihi belli olmayan yıldız şutörün, normal sezon tamamlanmadan formasına kavuşabileceği kaydedildi.

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