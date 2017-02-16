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16.02.2017 - 11:21 |

Kevin Love'ın yerine Carmelo Anthony

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) All-Star maçında, dizindeki sakatlık nedeniyle forma giyemeyecek Cleveland Cavaliers'tan Kevin Love'ın yerine New York Knicks'ten Carmelo Anthony oynayacak.

Kevin Love'ın yerine Carmelo Anthony
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NBA'den yapılan açıklamaya göre, 18-20 Şubat tarihlerinde ABD'nin New Orleans kentinde düzenlenecek organizasyonda, sakatlıkları bulunan Kevin Love (Cleveland Cavaliers), Joel Embiid (Philadelphia 76ers) ve Emmanuel Mudiay'ın (Denver Nuggets) yerini alacak isimler belli oldu.

NBA Başkanı Adam Silver'ın kararı doğrultusunda, 66. All-Star maçında Cavalierslı Love'dan boşalan Doğu Karması formasını, New York Knicksli Carmelo Anthony giyecek. Bu sezon 23,4 sayı ve 6,1 ribaunt ortalamaları yakalayan Anthony, bu onuru 10. kez yaşayacak Sahip olduğu 20,2 sayı, 7,8 ribaunt ve 2,5 blok ortalamalarıyla dikkatleri üstüne çeken 76ers'ın çaylak pivotu Embiid'in yerini, yükselen yıldızlar maçında Oklahoma City Thunder'dan Alex Abrines, yetenek yarışmasında ise Denver Nuggets'tan Nikola Jokic alacak.

Yükselen yıldızlar maçında dünya takımının kadrosunda yer alan bir diğer isim Mudiay'ın (Denver Nuggets) yerine de Willy Hernangomez (New York Knicks) sahaya çıkacak.

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