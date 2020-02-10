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10.02.2020 - 12:20 |

Kevin-Prince Boateng'in sözleşme detayları belli oldu

Beşiktaş Futbol A Takımı Sorumlusu Emre Kocadağ'dan Kevin-Prince Boateng'in sözleşmesiyle ilgili açıklama geldi.

Kevin-Prince Boateng'in sözleşme detayları belli oldu

Beşiktaş'ın, Fiorentina'dan sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattığı 32 yaşındaki Kevin-Prince Boateng'in sözleşme detayları belli oldu.

Ganalı yıldızın sözleşmesi hakkında konuşan Beşiktaş Futbol A Takımı Sorumlusu Emre Kocadağ: "Boateng bu sezon 10 maçta en az 45 dakika süre alırsa, sözleşmesi bir yıl daha otomatik olarak uzayacak. Kendisi için herhangi bir kiralama bedeli ödemedik. Bu sezon maaşının yarısını Fiorentina yarısını biz ödüyoruz. Önümüzdeki sezon da bizimle devam ederse sadece maaşını ödeyeceğiz, kiralama bedeli ödemeyeceğiz." dedi.

Siyah-beyazlı takımın yeni transferi Boateng, çıktığı ilk maçta gol sevinci yaşadı.

Ganalı oyuncu, Gaziantep FK maçında Adem Ljajic'in yerine ikinci yarıda oyuna dahil oldu. Boateng, 70. dakikada fileleri havalandırdı.

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