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04.09.2017 - 16:21 | | AA

Khedira'dan örnek davranış

İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) ekiplerinden Juventus'ta forma giyen Alman oyuncu Sami Khedira, bu akşam oynanacak Almanya-Norveç maçı için kanser hastası ile maddi durumu iyi olmayan bin 200 çocuğa bilet aldı.

Khedira'dan örnek davranış
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Alman basınına konuşan Khedira, 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri C Grubu'nda Almanya ile Norveç arasında bu akşam oynanacak karşılaşmayı, Stuttgartlı kanser hastası ile maddi durumu iyi olmayan bin 200 çocuğun izleyeceğini söyledi.

Almanya Futbol Federasyonu ise biletlerin alınmasına katkılarından dolayı Sami Khedira ve 15 hayır kuruluşuna teşekkür etti.

Kariyerine Stuttgart takımında başlayan ve yıldızının parlamasının ardından Real Madrid ve son olarak Juventus forması giyen 30 yaşındaki futbolcu, Almanya Milli Takımı'nda ise 70 maça çıktı.

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