Khimki-Fenerbahçe Beko maçı canlı bahisle Misli.com'da...

Valencia deplasmanında 93 sayı atarak kazanan Fenerbahçe Beko, Kostas Sloukas ve James Nunnally'nin yokluğunda hücumda tıkanmış bir görüntü sergiledi ama Kızılyıldız'ı Ataşehir'de 66-63'le geçip play-off'ta yer alma inancını sürdürdü. Diz sakatlığı bulunan Sloukas, Rusya kafilesinde yer almadı ancak Nunnally takımla birlikte Moskova'ya gitti.

Son olarak Zalgiris'e 96-85 mağlup olan Khimki'de 3 isme dikkat etmek gerekiyor. Skorer kimlikleriyle takımı sürükleyen Alexey Shved ve Janis Timma ile birlikte, attığı sayının yanında ribaunt katkısıyla da adından söz ettiren Jonas Jerebko ön plana çıkan isimler... 27 maç sonunda 12 galibiyet ile 9. sırada bulunan Rus temsilcisi, play-off için mutlaka kazanmak zorunda!

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ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- İki takım arasında Euroleague arenasında oynanan son 7 maçta Fenerbahçe Beko'nun 6 galibiyeti bulunuyor.

- Sezonun ilk maçını iç sahada 89-76 kazanan sarı lacivertli temsilcimiz, deplasmanlarda 75.1 sayı ortalamasıyla oynuyor.

- Evinde 82.8 sayıya izin veren Khimki ise, rakip potaya ortalama 88.5 sayı bırakarak skorer bir takım görüntüsü veriyor.

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