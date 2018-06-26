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HaberlerDünya Kupası Haberleri Kim ve Putin'in benzeri Dünya Kupası'nı karıştırdı!
26.06.2018 - 11:46 | | İHA

Kim ve Putin'in benzeri Dünya Kupası'nı karıştırdı!

Rusya’nın Samara şehrinde 2018 FIFA Dünya Kupası kapsamında oynanan Rusya-Uruguay maçına Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un benzeri dikkat çekti.

Kim ve Putin'in benzeri Dünya Kupası'nı karıştırdı!
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Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in benzerleri, 2018 FIFA Dünya Kupası kapsamında Samara şehrindeki oynanan Rusya-Uruguay maçını izlemek için stadyuma geldi.

Samara şehrindeki stadyumda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in benzeri olan Rus komedyenle bir araya gelen Kim Jong-un benzeri sosyal medyada fenomen oldu. Maça gelen taraftarlar arena önünde Putin ve Kim’in benzeri ile saatlerce fotoğraf çektirdi.

Kim Jong-un a benzeyen adamın kimliği ile alakalı sorular cevapsız kaldı. Maçı izlemeye gelen taraftarlar sosyal medyada Kim Jong-un için "Rusya'yı desteklemeye geldi" başlıkları ile fotoğraflar paylaştılar.

Rusya’nın Uruguay’a yenilgisinden sonra ise "Kim Jung-un Rusya'ya yardım edemedi" etiketleri ve haber başlıkları sosyal medyada tıklanma rekorları kırdı. Kuzey Kore liderine benzeyen bu adamın nereden geldiği ve kimliği şimdilik bilinmiyor.

Kim ve Putinin benzeri Dünya Kupasını karıştırdı

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