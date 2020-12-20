KÄ±rÄ±lan rekor sonrasÄ± Pele'den Messi'ye tebrik mesajÄ±!

BrezilyalÄ± efsane futbolcu Pele, kendisine ait "aynÄ± kulÃ¼ple en fazla gol atan oyuncu" rekoruna ortak olan Barcelona'nÄ±n Arjantinli yÄ±ldÄ±zÄ± Lionel Messi iÃ§in tebrik mesajÄ± yayÄ±mladÄ±.Â

Instagram'dan yaptÄ±ÄŸÄ± paylaÅŸÄ±mla Messi'yi kutlayan Pele, "Kalbiniz aÅŸkla dolu olduÄŸunda yolunuzu deÄŸiÅŸtirmek zordur. Senin de yaptÄ±ÄŸÄ±n gibi aÅŸÄ±k olduÄŸun formayÄ± her gÃ¼n giymenin neler hissettirdiÄŸini bilirim. Bize evimiz gibi hissettiren yerden daha iyi bir yer olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± da biliyorum. Tarihi baÅŸarÄ±n iÃ§in seni tebrik ederim. Her ÅŸeyden de Ã¶te Barcelona'daki harika kariyerin iÃ§in tebrikler. Futbolda bizimki gibi tek kulÃ¼be uzun sÃ¼re aÅŸkla baÄŸlanÄ±lan hikayeler, ne yazÄ±k ki giderek azalacak. Seni Ã§ok takdir ediyorum." ifadelerini kullandÄ±.

Ä°spanya liginde Valencia ile oynanan maÃ§ta attÄ±ÄŸÄ± golle Barcelona formasÄ± altÄ±nda 643. kez rakip aÄŸlarÄ± havalandÄ±ran Messi, bu zamana kadar Pele'ye ait olan (Brezilya'nÄ±n Santos takÄ±mÄ±nda) "aynÄ± kulÃ¼ple en fazla gol atan futbolcu" rekorunu egale etmiÅŸti.

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Lionel Messi 2011 KulÃ¼pler DÃ¼nya KupasÄ±'nÄ± Getiriyor