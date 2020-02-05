Kırklarelispor - Fenerbahçe (CANLI)

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalde Kırklarelispor kendi evinde Fenerbahçe'yi ağırlıyor. Bu sene şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen sarı-lacivertliler Türkiye Kupası'nda da başarı elde etme peşinde...

Saat 14:30'da Kırklareli Atatürk Stadı'nda başlayan karşılamayı Atilla Karaoğlan yönetiyor. Maçı Skorer'den canlı olarak takip edebilirsiniz...

KIRKLARELİSPOR - FENERBAHÇE : 0-0 (İLK YARI OYNANIYOR)

10' Kırklarelispor- Fenerbahçe karşısında golü buldu ancak ofsayt nedeniyle gol iptal edildi

21' Fenerbahçe gole çok yaklaştı! Ferdi Kadıoğlu'nun vuruşunda kaleci İbrahim gole izin vermedi, pozisyonun devamında Mehmet Ekici müsait durumda topu auta yolladı.

33' Kırklarelispor'da ceza sahası içinde top defans oyuncusunun eline çarpınca F.Bahçe penaltı kazandı. Penaltıyı kullanan Deniz Türüç ise topu üstten auta gönderdi.

İLK 11'LER:

Kırklarelispor: İbrahim Demir, Davut, İbrahim Sürgülü, Müslüm, Serkan, Emre, Enis, Yüksel, Caner, Mert, Hacı Ömer

Fenerbahçe: Harun, Isla, Rami, Jailson, Deniz Türüç, Mehmet Ekici, Tolgay Arslan, Ferdi Kadıoğlu, Rodrigues, Zajc, Mevlüt Erdinç

Maçtan notlar:

Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) çeyrek final ilk maçında GMG Kırklarelispor, bugün Fenerbahçe'yi konuk edecek. Atatürk Stadı'nda saat 14.30'da oynanacak mücadele öncesinde taraftarlar ile güvenlik güçleri arasında gerginlik yaşandı. 3 bin 750 kişi kapasiteli statta tribünlerin dolması ile stat dışında kalan taraftarlar, içeri girmek istedi. Ancak stat kapılarında görevli polisler, taraftarlara izin vermeyince iki taraf arasında gerginlik yaşandı. Gerginliği diğer polisler araya girerek önledi.

3 bin 750 kişilik stada 15 bine yakın bilet satıldığını iddia eden taraftarlar, Kırklarelispor yönetimine tepki gösterdi. Şehir ve takım olarak bu maç öncesinde sınıfta kaldıklarını dile getiren taraftarlar, Medipol Başakşehir maçında böyle bir şey yaşanmadığını ifade ettiler.

Fenerbahçe maçı öncesinde stat çevresinde güvenlik koridorları olmadığını dile getiren taraftarlar, ''Çocuklarımız bu maçı izlesinler diye okullarına gitmediler ama biz daha stada bile giremiyoruz. Bu çocuklar yarın bir gün bunu yaşadıkları için Kırklarelispor maçına da gelmeyecekler. Bilet aldık ama maçı izleyemedi. Bu maçı gidip televizyonda izleyeceğiz. Kırklarelispor'a destek olduk diyeceğiz'' şeklinde konuştular.

ERSUN YANAL: HAFİFE ALMAYIN

Tecrübeli çalıştırıcı, Kırklarelispor maçı öncesi takımına uyarılarda bulundu. Ersun Yanal rakibin kesinlikle hafife alınmaması gerektiğini söyledi. Yanal, “Karşımızda 2. Lig ekibi olabilir ancak kupada büyük işler başardılar. Bize karşı da ayrı bir motivasyonla oynayacaklar. Rakibi hafif alırsak, maça odaklanmazsak istemediğimiz bir sonuçla karşılaşırız. Kupada da şampiyon olmak istediğimizi göstermeliyiz” diye konuştu.

RÖVANŞ 11 ŞUBAT’TA

Bugün oynanacak maçın ardından Kırklarelisporlu futbolcular, önümüzdeki hafta rövanşta bir başka hayallerini yaşayacak. Yeşil-Beyazlılar, Kadıköy’de Ülker Stadı’nın çimlerinde Fenerbahçe’ye bir kez daha rakip olacak. Rövanş mücadelesi 11 Şubat Salı günü oynanacak.