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02.02.2020 - 13:48 | | Güven HASBAŞ/ERENLER (Sakarya), (DHA)

Kırmızı kart gösteren hakeme yumruk attı

Sakarya'nın Erenler ilçesinde, 1'inci Amatör Küme maçında kırmızı kart gören futbolcu, hakeme yumruk attı. Maçı tatil eden hakem, karakola gidip, oyuncudan şikayetçi oldu.

Kırmızı kart gösteren hakeme yumruk attı

Erenler'de bulunan stattaki 1'inci Amatör Küme maçında Geyvespor ile TÜVASAŞ Demirspor karşılaştı. Geyvespor'un 1-0 üstünlüğü ile devam ettiği mücadelede, TÜVASAŞ Demirsporlu Yıldıray Kenet, karşı takımdan Murat Kaba'ya faul yaptı.

Karşılaşmanın hakemi Bilal İnci de rakibine faul yapan Kenet'e ikinci sarı kart nedeniyle kırmızı kart gösterdi. Hakem İnci, kırmızı kartına not alırken, Kenet de hızla üzerine doğru gelerek, yumruk attı. Saldırıya uğrayan hakem, maçı tatil etti.

Karakola giden Bilal İnci, kendisine yumruk atan futbolcu Yıldıray Kenet'ten şikayetçi oldu. Bunun üzerine Kenet hakkında, polis merkezinde ifadesi alındıktan sonra adli işlem başlatıldı. 

Kırmızı kart gösteren hakeme yumruk attı

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