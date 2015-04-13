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13.04.2015 - 13:38 | | RİZE (AA)

Kıvanç: Daha sağduyulu olacağız

Çaykur Rizespor'un takım kaptanı Kıvanç Karakaş, "Bize saha içerisinde daha sağduyulu olmamız, yakın olmamız, iyi davranmamız gerektiğini söyledi. Sayın Cumhurbaşkanımızın söylediklerini dikkate alarak daha dikkatli olmaya çalışacağız" dedi.

Kıvanç: Daha sağduyulu olacağız
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Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'un takım kaptanı Kıvanç Karakaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Spor Toto Süper Lig'de yer alan takımların kaptanlarını kabulüne ilişkin, "Bize saha içerisinde daha sağduyulu olmamız, yakın olmamız, iyi davranmamız gerektiğini söyledi. Sayın Cumhurbaşkanımızın söylediklerini dikkate alarak daha dikkatli olmaya çalışacağız" dedi.

Kıvanç, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde AA muhabirine yaptığı açıklamada, İstanbul Yıldız Sarayı Mabeyn Köşkü'ndeki toplantıda, Türk futbolu adına çok güzel bir buluşma olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından çok güzel şekilde ağırlandıklarını anlatan Karakaş, bütün takım kaptanları olarak da aralarında istişare etme şansı bulduklarını ifade etti.

Karakaş, yaşanan olayları değerlendirdiklerini dile getirerek "Kimsenin istemediği olaylar oldu. İnşallah bundan sonra tekrarlanmaz" dedi.

Futbolcuların en göz önündeki kişiler olduğuna dikkati çeken Karakaş, "Bizim de çuvaldızı biraz kendimize batırmamız gerekiyor. Saha içerisinde en ufak bir hareketimiz seyirciye mal oluyor. Daha çok ateşleme oluyor. Bunlardan artık arınmak istiyoruz. Saha içerisinde kazananın, kaybedenin bir olduğu görev yürütüyoruz. Maç çıkışındaki kardeşliğimiz daha önemli diye düşünüyorum. Bundan sonra böyle olması için konuşuldu. İnşallah böyle de olacak" ifadelerini kullandı.

"Daha dikkatli olmaya çalışacağız"

Karakaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fikirlerini net olarak söylediğini belirterek, "Bize, 'saha içerisinde daha sağduyulu olmamız, yakın olmamız, iyi davranmamız gerektiğini' söyledi. Sayın Cumhurbaşkanımızın söylediklerini dikkate alarak daha dikkatli olmaya çalışacağız" diye konuştu.

Seyirciyi özellikle futbolcu hareketlerinin etkilediğini kaydeden Kıvanç Karakaş, şunları kaydetti: "Takım kaptanları olarak bunlardan sıkça bahsettik. Bunları düzeltmemiz gerektiğini söyledik. Takım kaptanları olarak saha içerisindeki davranışlarımızı düzeltmemiz gerektiği konusunda fikir birliği yaptık"

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