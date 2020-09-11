11.09.2020 - 14:13 | | DHA
Kızılcabölükspor'dan 3 takviye daha
MİSLİ.com 3.Lig 1. Grup'ta yeni sezonun ilk maçını 20 Eylül'de Çankaya Futbol Kulübü'yle oynayacak Kızılcabölükspor'da transfer harekatı sürüyor.
Denizli temsilcisi, Bölgesel Amatör Lig ekiplerinden Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'nde forma giyen 24 yaşındaki sağ bek Ercan Kılıç, aynı ligdeki Sarayköyspor'dan 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Şefik Can Erel ve Denizlispor'un altyapısından yetişen 20 yaşındaki stoper Yunus Emre Karakaya'yla birer yıllık sözleşme imzaladı.
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