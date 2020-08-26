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26.08.2020 - 02:23 |

Kızılyıldız, Şampiyonlar Ligi'nde turladı!

UEFA Şampiyonlar Ligi 2020-21 sezonunda Kızılyıldız, Tirana'yı 1-0 yenerek 3. eleme turuna yükseldi.

Kızılyıldız, Şampiyonlar Ligi'nde turladı!
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UEFA Şampiyonlar Ligi 2020-21 sezonunda Kızılyıldız, Tirana'yı 1-0 yenerek 3. eleme turuna yükseldi. 

Organizasyonda 2. eleme turu, iki maçla başladı. PAOK'un konuk ettiği Beşiktaş'ı 3-1 yenerek tur atladığı turnuvanın bügün oynanan diğer mücadelesinde Arnavutluk ekibi Tirana ile Sırbistan temsilcisi Kızılyıldız karşılaştı. 

Tek maç üzerinden oynanan müsabakada Kızılyıldız, deplasmanda rakibini 62. dakikada Tomane'nin golüyle 1-0 yenerek 3. eleme turuna yükseldi.

Kızılyıldız, Şampiyonlar Liginde turladı

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