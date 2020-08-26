Kızılyıldız, Şampiyonlar Ligi'nde turladı!

UEFA Şampiyonlar Ligi 2020-21 sezonunda Kızılyıldız, Tirana'yı 1-0 yenerek 3. eleme turuna yükseldi.

Organizasyonda 2. eleme turu, iki maçla başladı. PAOK'un konuk ettiği Beşiktaş'ı 3-1 yenerek tur atladığı turnuvanın bügün oynanan diğer mücadelesinde Arnavutluk ekibi Tirana ile Sırbistan temsilcisi Kızılyıldız karşılaştı.

Tek maç üzerinden oynanan müsabakada Kızılyıldız, deplasmanda rakibini 62. dakikada Tomane'nin golüyle 1-0 yenerek 3. eleme turuna yükseldi.